Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayram ekonomik anlamda ada esnafı için çok güzel geçiyor." diye konuştu. Adada esnaflık yapan Musa Aşar da bayram nedeniyle işlerinin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Bu yıl Kurban Bayramı'nı beklediklerinden daha kalabalık geçtiğini kaydeden Aşar, "Bayramın ilk günü olmasına rağmen bugün çok kalabalık. Biz asıl yarın ve sonrasında aşırı bir yoğunluk bekliyoruz. Çok şükür bu yoğunluk ekonomik anlamda bizleri son derece memnun ediyor." ifadelerini kullandı.