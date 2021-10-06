Bakü'de 7. Uluslararası Kitap Fuarı başladı

Demircan, Bakü'deki fuarın hem Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi hem de yayınevleri ve yazarların daha çok bir araya gelmesi açısından anlamlı olduğunu vurgulayarak "Buradaki gençliğin Türkiye'deki yayınlara, Türk gençliğinin de Azerbaycan'daki yayınlara yakınlaşması gerekiyor. Kitap üzerinden kurduğumuz her strateji doğru stratejidir." ifadesini kullandı.