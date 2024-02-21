Baharda köylerin tadını çıkarın!

700 YILLIK CUMALIKIZIK

Osmanlı Dönemi'nin yaşam şeklinin anlaşılmasına ışık tutan Cumalıkızık UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel bir miraslarımızdan biri. Uludağ'ın güney eteklerinde kurulan, Osmanlı kırsal mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan, 700 yıllık bir geçmişe sahip Cumalıkızık kesinlikle görülmeye değer. Oğuz Türkleri'nin 24 boyundan biri olan Kızık Beyleri tarafından kurulan Cumalıkızık Köyü'nün tarihi 14. yüzyıla uzanıyor. Geleneksel Osmanlı mimarisi ve sivil mimarinin özgün örneklerini barındıran Cumalıkızık, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın öncü güçlerinden biriydi. Bunu, Hanlar Bölgesi'ndeki yapıları gezerken daha iyi anlıyorsunuz. Köyün ahşap ve kerpiçten inşa edilen renkli evleri, dar sokakları zaman tünelinde gibi hissettiriyor.





ESKİ BİR RUM KÖYÜ





Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Tirilye, Alaçatı'nın henüz turistikleşmemiş halini andırıyor. Renove edilmemiş, özünü koruyan Rum evleri; şirin lokantaları ve hediye dükkânları ile Tirilye İstanbul'a 1 saatlik bir feribot + 20 dakikalık karayolu mesafesinde.Her ne kadar araya çarpık yapılaşmaya mahkûm bazı betonarme yapılar girse de 150-200 yıllık ahşap ve taş evler kasabanın asıl güzellikleri. Osmanlı-Rum mimarisinin sentezi olan evlere bakarken bile tarihe yolculuk yapmak mümkün.⁠ Tirilye manastırları, kiliseleri ve ayazmalarıyla dini olarak da önem taşıyor. Bunun yanı sıra kasabanın sembol binası Taş Mektep, kasabanın kalbinin attığı Çınar Meydanı da görülmeli.