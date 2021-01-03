Azerbaycanlı subayın şehit olmadan önceki son sözü'

Üsteğmen Memiyev'in Gubadlı ilinin yerleşim birimlerinin kurtarılması için yapılan operasyon öncesinde Akar'la çektirdiği fotoğrafı silah arkadaşlarına gösterdiğini söyleyen Gurbani, Memiyev'in "Bu, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar'dır. Akar bana tatbikat sonrasında ödül vermişti ve bana tatbikatta öğrendiklerimizi savaş alanında kanıtlamamız gerektiğini söylemişti. Ben de size güvenerek Akar'a söz verdim. Söz verdim ki biz düşmanı yenerek topraklarımızı kurtaracağız. 30 yıllık hasrete son vereceğiz." dediğini aktardı.