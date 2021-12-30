At arabasıyla hediye dağıttı

Noel Baba da buna benzer bir durumdur. Her yılbaşı geldiğinde Noel Baba ile ilgili etkinlikler yapılır. Ama bizim de bir kültürümüz var; Ayaz Ata, bunların en başında gelmektedir. Ayaz Ata, Türk kültürünü temsil eder. Her ne kadar çeşitli bölgelere dağılsalar da karlı ormana dayanırlar. Kar kültürü, Türklerde oldukça yaygındır. Ayaz Ata, o topluluğun içindeki yaşlı bilge kişidir. Yoksullara, durumu olmayanlara yardıma koşar ve çocuklara hediyeler dağıtır."