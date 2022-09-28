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AYM'den Seçim Kanunu kararı
Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın
MARLIN SİDA, üstün teknoloji yetenekleriyle sınıfında rakip tanımıyor
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında başladı
ABD'de mortgage faizi 14 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor
Almanya'da konut krizi büyüyor
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerimiz eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak
"Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz"
Finlandiya, boru hatlarındaki sızıntılar hakkında İskandinav komşuları ile görüştü
'Medeniyetlerin beşiği' İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Alman şirketlerin yarısı enerji krizi nedeniyle var olma mücadelesi veriyor
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama
4. Dünya Göçebe Oyunları Başlıyor
Almanlardan THY itirafı: Lufthansa'yı geçtiler
Başkan Erdoğan: Her aşamasını takip ettim
Sağlık Bakanı Koca: "Etlik Şehir Hastanesi bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapas...
Şi ilk kez halkın karşısına çıktı
Saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kafkasya'nın enerji jeopolitiği: Rekabet ve iş birliği eğilimleri
Sinop'u ziyaret edenler arkeoparkta tarih yolculuğuna çıkacak

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Arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıkacak

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