Arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıkacak

"İlk Tunç Çağı'na ait tarihlenen bir seramik parçamız ve taş aletlerimiz var. Bunlar kentin iskanlarını çok daha önceye çekti. Yani günümüzden 5 bin yıl önce buradaki yerleşmenin varlığını, burada hayat olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki şimdiye kadar gerek antik kaynaklar, gerekse batılı kaynaklar veya bilimsel literatürde buranın milattan önce 600 yılında yani ilk çağda Samos'tan gelen Yunan kolonistler tarafından kurulduğu yönündeydi. Ancak küçük bir seramik parçası bütün tarihi değiştirdi. Bu açıdan heyecanlıyız ve mutluyuz."