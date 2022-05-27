Antik Mısır'a ışık tutan 50 bin eser
Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, antik Mısır'a ışık tutan 50 bin eseri bünyesinde bulunduruyor
Mısır'ın tarihi Fustat kentinde yer alan ve Arap dünyasında türünün tek örneği konumunda bulunan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, kadim Mısır tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.
Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk olarak 2002 yılında temeli atılan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde, Antik Mısır'ın farklı asırlarına dayanan yaklaşık 50 bin parça tarihi eser yerli ve yabancı turistin beğenisine sunuluyor.
16 Şubat 2017 yılında sadece bir bloğunun (bin metrekare genişliğinde) faaliyete geçmesiyle birlikte resmi olarak kısmi açılışı yapılan müze, "Asırlar Boyunca Mısır El Sanatları ve Endüstrileri" adlı geçici bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Mısır'da yüzlerce yıl öncesinden bu yana süregelen el sanatının (çömlekçilik, dokuma, marangozluk ve süs eşyaları) tanıtılması amaçlanan sergide, ülkenin çeşitli kentlerinde bulunan müzelerden getirilen, çeşitli dönemlere ait yaklaşık 400 parça tarihi eser sergileniyor.
Müzede Firavun hanedanlığına mensup 22 mumya yer alıyor
Tarihi Fustat kentinde yaklaşık 33 dönümlük bir alanda inşa edilen Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde, sadece mumyalara tahsis edilen bölümde 18 kral ve 4 kraliçeye ait toplam 22 mumya bulunuyor.
3 Nisan 2021'de "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan görkemli bir kortejle Kahire Mısır Müzesi'nden Fustat kentindeki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşınan 22 mumya, yaklaşık 2 bin 810 metre genişliğinde ve kraliyet mezarlığı şeklinde tasarlanan alanda sergileniyor.
Müzede aralarında 1. Seti, Hatşepsut, 2. Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18. ve 19. Firavun hanedanlığına mensup toplam 22 mumya yer alıyor.
Mumyaların tarihi, yaklaşık MÖ 1580 ile MÖ 1085 yılları arasında Mısır'da hüküm süren firavunlar hanedanları dönemine uzanıyor.
Mısır Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyindeki bir bölgede iki grup halinde keşfedildi.
Müzenin inşa planı 1982 yılına kadar uzanıyor
Fustat kentinde tahsis edilen yerin kesinleşmesinin ardından ilk olarak 2002 yılında temeli atılan müzenin inşa edilmesi planı 1982 yılına dayanıyor.
UNESCO Dünya Miras Listesi, 1982 yılında Mısır'da bir medeniyet müzesi inşa edilmesine yönelik uluslararası bir kampanya başlatmıştı.
Başlatılan kampanyanın ardından 1999 yılında müzenin şimdiki konumu belirlenerek, bölgede yapılan arkeolojik kazıların akabinde 2002 yılında müzenin temeli atıldı.
Yaklaşık 33 bin dönümlük alana inşa edilen ve 9 bloktan oluşan müze, 16 Şubat 2017'de resmen kısmi olarak kapılarını ziyaretçilere açtı.
Müzenin çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor
Öte yandan Mısır uygarlığı gelişiminin evrelerini yansıtan yüzlerce tarihi eserin sergilenmesinin yanı sıra müzenin, konferanslar ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli programlara da ev sahipliği yapması amaçlanıyor.