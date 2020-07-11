AK Parti Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

Söz konusu kararın Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı ve yürütme erklerinin dahilinde aldığı bir karar olduğunu ve en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Burak Yıldız, şunları kaydetti: ''Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir.