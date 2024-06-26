Aç karnına ağzınıza bile sürmeyin!
Sağlıklı bir vücut için ilk dikkat etmemiz gereken şey tükettiğimiz besinler.
Görünüşte sağlıklı olan yiyecekler, yanlış zamanda tüketildiğinde pekte faydalı sayılmaz.
İşte aç karnına ağzınıza bile sürmemeniz gereken besinler...
DOMATES
Doğası gereği asidik olan domatesi aç karnına; salata, meyve suyu veya smoothie şeklinde tüketmek reflüye neden olabilir.
KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi kızartmalar... Her ne kadar lezzetli olsalar da pekte faydalı olduklarını söyleyemeyiz.
Aç karnınıza tükettiğiniz bol yağda kızartılmış besinler hazımsızlığa neden olabilir. Bu sebeple kendinizi yorgun hissedersiniz.
TURUNÇGİLLER
Güne meyve suyuyla başlamak dışarıdan ne kadar masum geliyor değil mi? Aslında maalesef öyle değil.
Güne meyve suyuyla başlamak reflüyü tetikleyebilir. Bazı durumlarda bu gıdalar midedeki sindirim asitleriyle etkileşime girerek ülsere neden olur.
BAHARATLI YİYECEKLER
Kahvaltılarımızda ve gündelik hayatımızda fazla baharattan kaçınmamız gerekiyor.
Özellikle sabahları aç karnına tükettiğimiz baharatlı yiyecekler midemizi tahriş edebilir ve hazımsızlığa yol açabilir. Bu nedenle de mide yanmasına neden olabilir.
MUZ
Muz genellikle sağlıklı bir meyve olarak bilinir. Eğer muz zamanında yenirse bu bilgi doğrudur da.
Ancak aç karnına tüketilen muz içeriğinde bulunan magnezyum ve potasyum içeriğinden dolayı midede rahatsızlık hissedilebilir.