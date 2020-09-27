ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da destekçilerine hitap etti
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ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.
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