Bursa'da 6 gündür kayıp kocasını arıyor

16 yaşında kızı ve 8 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Hanedar, oğlunun durumdan haberdar olmadığını ve sürekli babasını sorduğunu belirterek şunları söyledi; "2 çocuğumuz var. Eşimin bizi bu şekilde bırakıp gideceğini düşünmüyorum. Çünkü çocuklarına çok düşkün bir insan. 8 yaşında bir oğlumuz var. Asla babası olmadan odasına gidip yatmaz. Bir haftadır uyutamıyoruz. Bir haftadır yemek yemek istemiyor. Masada herkesin bir yeri var. O yüzden perişan durumdayız. Eşim bir gece dışarıda kalmış insan değil. Hastalığından dolayı son bir yıldır asla telefonunu kapatmaz. Şarjı bitecek olsa bile hemen arar, bilgi verir.