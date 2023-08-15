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15 Ağustos 2023 Salı 10:53:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 10:53:00

Türkiye'de temmuzda 109 bin 548 konut satıldı

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Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,7 yükselerek 109 bin 548'e çıktı.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

Temmuzda konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre bu ili 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari, 91 konutla Tunceli şeklinde sıralandı.

Etiketler : türkiye konut satış temmuz
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