Türkiye'de nisanda 85 bin 652 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü.

Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

Nisanda konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 payla Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalış göstererek 21 bin 769 olarak belirlendi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.

Buna göre, Türkiye genelinde nisanda gerçekleşen 85 bin 652 konut satışının 2 bin 557'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı nisanda yıllık bazda yüzde 60,3 azaldı. Nisanda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 3 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında nisanda iller bazında ilk sırayı 1024 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 satışla Mersin takip etti.

Söz konusu satışlar ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483'e düştü.

Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya'yı 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI NİSANDA AZALDI



Türkiye genelinde nisanda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.

Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 388'i, ocak-nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Nisanda diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 azalışla 63 bin 883 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,6 olarak belirlendi. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 288 bin 276'ya geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 110 bin 859 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 gerileyerek 58 bin 700 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalışla 258 bin 8'e düştü.