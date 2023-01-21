VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
21 Ocak 2023 Cumartesi 14:19:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 14:19:00

TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde 4 yıl önce meydana gelen heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi, AFAD koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan müstakil evlere kavuşmak için gün sayıyor.

Eğridere Mahallesi'nde 2019'da yaşanan heyelanda 34 ev ve 1 cami hasar gördü. Afetten etkilenen binalar AFAD ekipleri tarafından boşaltılırken, mahalledeki 248 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığınca "afete maruz bölge" ilan edildi.

TOKİ tarafından heyelanda evleri zarar gören vatandaşlar için bir yıl önce Yukarı Eğridere Mahallesi'nde çelik konstrüksiyondan tek katlı ve bahçeli 34 evin yanı sıra mescit ve şadırvan yapılması için çalışmalara başlandı.

Belirlenen sürede evlerin, mescidin ve şadırvanın inşaatı tamamlandı, alandaki peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

"DEPREME DAYANIKLI"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, heyelanın ardından devletin tüm kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

AFAD olarak Eğridere'de yapılan heyelan konutlarını yakından takip ettiklerini belirten Muhcı, "Vatandaşlarımızın evleri son aşamaya getirilmiştir. Önümüzdeki hafta 24 Ocak itibarıyla kuraları çekilecek. Çok kısa bir süre içinde de evlerinin anahtarları teslim edilerek, yeni yuvalarına kavuşacaklar." dedi.

Muhcı, 95 metrekarelik evlerin 2+1 olarak yapıldığını ifade etti.

Vatandaşlara evlerin anahtar teslimi verileceğini anlatan Muhcı, "Tek tip yapılan bir proje. Depreme son derece dayanıklı. İçinde vatandaşlarımızın konforu da düşünüldü. Hak sahibi vatandaşlar evleri gördükleri zaman, şu ana kadar aldığımız tüm dönüşler olumlu. Evleri beğeniyorlar, şekil, konum ve iç dizayn itibarıyla ihtiyacı tamamlayacak şekilde yapıldı." diye konuştu.

"HERKES BURADA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Mahalle muhtarı Hüseyin Şeker de heyelanın ardından çok sıkıntı çektiklerini, gelecek hafta evlerin kura çekimi yapılacağı için mutlu olduklarını belirtti.

Evlerin bir yıllık sürede yapıldığını vurgulayan Şeker, "Evler güzel, zemin sağlam, hayırlı olsun, devletimiz bizim için seferber oldu." dedi.

Mahalle sakini Ahmet Yalın ise heyelanda evinin zarar gördüğünü anlattı.

Evlerin tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yalın, "Evlerimiz güzel oldu. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Etiketler : izmir heyelan toki afad
Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı

Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
Hande söyledi Misha düzeltti

Hande söyledi Misha düzeltti
5 bin kişilik koro

5 bin kişilik koro
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
Kuliste kutlama

Kuliste kutlama
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX