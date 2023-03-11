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11 Mart 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 11:00:00

İstanbul'da ortalama kira 12 bin lirayı aştı

Kaynak: AKŞAM GAZETE

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Deprem felaketi sonrası İstanbul'un 39 ilçesinde kiralık konut piyasası incelendi.

Endeksa, şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul 39 ilçesinde kiralık konut piyasasını inceledi. Çalışmaya göre şubat ayında İstanbul genelinde konut kiraları yüzde 6.6, kiralanmayı bekleyen konut stoku ise yüzde 5 artış gösterdi. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 124 lira olurken, ortalama aylık kira ise 12 bin 394 lira oldu.

Şubat ayında kira değeri en fazla artan ilçeler Şile, Beşiktaş, Ataşehir ve Ümraniye olurken, en az artış görülen ilçeler Avcılar, Beyoğlu ve Bahçelievler olarak tespit edildi. Kirada fiyat düşüşü ise sadece Esenler'de görüldü. Kiralanmayı bekleyen konut stoku en fazla artan ilçeler de Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz. Kiralık stoku en fazla düşüş gösteren ilçeler ise Eyüpsultan, Çatalca ve Esenler olarak kayıtlara geçti.

ZEMİNİ GÜÇLÜ BÖLGE

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, şunları söyledi: "Yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul'un da deprem bölgesi olması sebebiyle konut piyasasında hareketlilik arttı. Daha sağlam zeminli olduğu belirtilen bölgelere talep yönelirken fay hattına yakın ilçelere talep düştü. Bu durum, stoka ve kira değerlerine de yansıyor. Örneğin; Çatalca'nın görece iyi bir zemine sahip olduğu görüşünün yaygınlaşmasının ardından, şubat ayında kira konut stok düşüşlerinde yüzde 20 gibi büyük bir oranı görebiliyoruz."

KİRASI EN ÇOK ARTAN 5 İLÇE

İlçe Aylık kira (TL) Artış oranı (%)v

Şile 11.594 10.2

Beşiktaş 31.622 10.1

Ataşehir 13.300 10.1

Ümraniye 10.534 10.0

Kartal 11.610 9.9

Etiketler : deprem istanbul konut kira

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