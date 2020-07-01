Gayrimenkul sektörünün çıkış yolu: E-Vatandaşlık

Sektörün sorunlarını konuşup birlikte bu sorunlara kalıcı, yaratıcı çözümler sunabilmek amacıyla bir araya gelen dernek üyeleri pandemi sürecinde yaşanan sorunları masaya yatırdı. GAPAS üyeleri ilk toplantılarının ardından Covid-19 salgını nedeniyle satışları düşen gayrimenkul sektörünün yeniden canlandırılması ve satışların ivme kazanması için bir yol haritası çıkardılar. Yabancılara satışta “E-vatandaşlık” modelinin Türkiye gayrimenkul sektörü için bir çıkış yolu olabileceğini söyleyen GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN, bugünün dijital dünyasında, gayrimenkul yatırımını da online hale getirmek gerektiğinin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmek için en az 250.000 dolarlık bir yatırım gerekirken “E-vatandaşlık” için farklı bir yatırım tutarı belirlenebileceğinin altını çizdi.



Gayrimenkul sektöründe birçok projede pazarlama ve satış organizasyonu yapan, sıfır (yeni) ya da ikinci el gayrimenkullerin el değiştirmesini sağlayan sektörün deneyimli isimleri, yaşadıkları sorunları tartışabilmek, bu sorunlara yeni çözümler bulabilmek ve yeni pazarlama teknikleri belirleyebilmek için Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği’ni (GAPAS) kurdu. Haziran ayı itibariyle dernekleşme süreçlerini tamamlayan GAPAS’ın kurucu yönetim kurulu başkanlığını GMK Group Proje Yatırım A.Ş. icra kurulu üyesi Y. Mimar İsmail ÖZCAN, başkan yardımcılığını İlhan KAYA üstlenirken, İlkin KİLERCİ GÖNÜLCAN, Mehmet Ender AYDOĞDU ve Yunus Emre KALKAN üye, Fatih GÜNŞAN, Emin GÜRSU ve Ender ERAT da yedek yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.Derneğin ilk gündemi, Covid-19 nedeniyle düşen konut satışlarının nasıl artırılabileceğine yönelik alternatif yol ve yöntemleri tartışmak oldu.

Bazı ülkelerin uygulamaya aldığı ‘E-vatandaşlık’ modelinin, oldukça gerileyen yabancılara satış konusunda, Türkiye gayrimenkul sektörü için bir çıkış yolu olabileceğini söyleyen GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN, “Bugünün dijital dünyasında, gayrimenkul yatırımını da online hale getirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alma hakkı kazanabilmek için en az 250.000 dolarlık bir yatırım gerekirken burada e-vatandaşlık için farklı bir yatırım tutarı belirlenebilir. Örneğin; 150.000 dolarlık bir yatırım tutarını banka transferiyle Türkiye’ye gönderen yatırımcıya, süreli ya da süresiz bir oturum izni turkiye.gov.tr üzerinden online ortamda hemen verilebilir, kendisine Türk bankalarında işlem serbestiyeti, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden şirket kurma hakkı hemen tanınabilir. “E-vatandaşlık” için güvenilir gayrimenkul yatırım enstrümanları olan gayrimenkul yatırım fonları, sertifikaları, GYO hisseleri adres gösterilebilir.” dedi.

2019 yılında yabancılara 45.500 adet konut satıldığını anımsatan ÖZCAN, daha geniş bir hedef yabancı müşteri kitlesine hitap edebilecek e-vatandaşlık yoluyla, geçen yıl yabancılara yapılan satış adedinde bir konut satışı gerçekleştirilebilirse, yılda yaklaşık 7 Milyar Dolarlık ek bir gelirin Türkiye’ye kazandırılabilmesinin mümkün olduğunu, söyledi. E-vatandaşlık alanında öncü ülkelerden birisi olan Estonya’da, e-vatandaşlık hakkı kazananların kurdukları şirketlerin 2019 yılında toplam 1 milyar Euro ciroya ulaştığına vurgu yapan ÖZCAN, Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde e-vatandaşlık programı oluşturabileceğini, böyle bir çalışma için ilgili kurumlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.