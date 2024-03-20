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20 Mart 2024 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 10:29:00

Yurt dışı ÜFE şubatta aylık yüzde 2,38 arttı

Kaynak: AA

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,38, yıllık bazda yüzde 62,38 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,69, imalatta yüzde 62,41 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 53,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 70,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,2, enerjide yüzde 68,64, sermaye malında yüzde 70,3 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,2, imalatta yüzde 2,39 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 2,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,91, enerjide yüzde 9,99 ve sermaye malında yüzde 1,28 artış kaydedildi.

Etiketler : üfe tüik endeks
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