VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar Kayseri'de konferansta konuştu
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52-53
Osmaniye'de minibüsle beton mikseri çarpıştı: 7 yaralı
BM Yüksek Temsilcisi, Suriye rejimi ve KSYÖ arasında görüşmelerin yine gerçekleşemediğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin paylaşım
Çin, Kovid-19'u "B sınıfı salgın hastalık" olarak sınıflandırmayı sürdürecek
08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:49:00

Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor.

Yedi Mavi AVM'deki Togg Deneyim Merkezi'ne, 12 adet Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, tırlarla getirildi.

Araçların indirildiğini gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tırlardan indirilen araçlar, Togg Deneyim Merkezi önündeki otoparka indirildi. Araçların, randevu sistemiyle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Deneyim merkezini ziyaret eden vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

"KARŞI GÖRÜŞLÜ, OLMAMA RAĞMEN BU ARACI ÇOK SEVDİM"

Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Erkan Taş, Togg'u çok beğendiğini ve gurur duyduğunu söyledi.

Togg'un Gebze'deki yerini de ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Araba on numara, sıkıntı yok. Vatana millete hayırlı olsun. Bu araba yerli ve milli bir araç. Gelmiyor diyenler, kahveden eve, evden kahveye giden insanlar. Togg'lar geliyor. Yeterli sayıda gelmiyor o da zamanla olabilecek bir şey. Ben her yerde görüyorum. Vatanını seven herkes bundan gurur duymalı. Gurur duyulmayacak bir şey mi? Gurur duyulmayacak bir şey olsa ben şimdi burada olmazdım. Karşı görüşlü, olmama rağmen bu aracı çok sevdim. Araç gerçekten araç." şeklinde konuştu.

Alperen Gökhan Özlen de Togg'un gurur verici ve mükemmel bir araç olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok gurur verici bir olay. Her katıldığım sokak röportajında da bunu haykırıyorum. Biz bunu anlatmayı vatan görevi olarak biliyoruz. Gerçekten mükemmel bir araç. Söylenecek söz çok var ama insanın aklına gelmiyor. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun bu araba. Gurur verici. Parasını verip almasan da bu araba senin. Her yerde anlatıp havasını atabilirsin. Gerçekten bu öyle bir şey. Bunu sahiplenmek lazım. Bununla gurur duymak lazım. Ülke adına yapılan bir şey ve senindir."

Togg'u ilk kez görme fırsatı bulduğunu söyleyen Taner Tayfur da "Burada olduğunu duydum, Togg'u görmeye geldim." dedi.

Togg'un, Türkiye adına gurur verici oluduğunu ifade eden Tayfur, "Ülkemiz için, insanlarımız için hayırlı olsun. Sadece görmek için geldim. İlk kez görüyorum. Çok beğendim, çok güzel araba. Hayırlı uğurlu olsun. Konforu, her şeyi on numara, görüntüsü de çok hoş. Çok beğendim ben. Ben de inşallah almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler : Türkiye Togg Yerli otomobil
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum
"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"

"Güzellik pozitif enerjili olmaktır"
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Arayış'tan ilk kareler

Arayış'tan ilk kareler
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX