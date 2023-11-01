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01 Kasım 2023 Çarşamba 12:58:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 12:58:00

Yeni evlenen çiftlere kredi! 150 bin lira 2 yıl geri ödemesiz olacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce kurulacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

Etiketler : spot aile bakanı gençlik bankası kurulacak aile kredisi
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