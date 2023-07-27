Yabancının gözdesi! ABD yerine Türkiye'yi tercih ettiler

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na Türk ürünleri damga vurdu. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Uzak Doğulu bir ülkenin, Amerikan motoru yerine TEI motorunu tercih ettiğini açıkladı.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarları arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'e birçok ülkenin üst düzey yetkilisi katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkeleriyle kurulan sıcak temaslar, Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerine olan ilgiyi artırdı. Fuarda Körfez ülkeleri başta olmak birçok ülke heyeti sergilenen ürünler hakkında bilgi alıp anlaşmalara imza attı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; TEI ve HAVELSAN genel müdürleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretlerinin ardından bu ülkelerin hem Türk firmalarına hem de fuara çok ciddi bir ilgi gösterdiklerini ifade etti.

BAŞARILARIMIZ BİRÇOK ÜLKENİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Sıcak gelişmeler savunma sanayiine de yansıyor. Motorlar, uçan araçların bir parçası olduğu için bizim motor ihracatımız daha çok araçlarla birlikte oluyor. TAI veya Baykar bizim motorumuzla bir ürün sattığında biz de motor satmış oluyoruz. Onların başarısı bizim de başarımız oluyor. Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmaların yansımalarını motor üretimi yapan bir kurum olarak biz de göreceğimizi düşünüyoruz. Normalde Avrupa ve Amerika ülkelerinin 8-10 yılda yaptığı motorları biz sıfırdan başlayarak 5-6 yılda yaptık. Başarılarımız birçok ülkenin ilgisini çekiyor" dedi.

İLK MOTOR SATIŞIMIZI YAPTIK

Akşit, "Sizden hemen önce de teknolojik olarak gelişmiş bir Uzak Doğu ülkesinin general seviyesindeki heyeti bizi ziyaret etti. Teknolojik olarak çok ileri seviyede olmalarına rağmen bizim motorlarımız onlardan daha ileri seviyede ve bizim motorları araştırıp, sorguluyorlar. Şu an Amerikan motoru kullanıyorlar fakat bizim motorlarımız konusunda araştırma aşamasındalar ve teklif dahi istediler. İlk motor satışımızı da burada gerçekleştirdik" diye konuştu.

ÜRÜNLERİMİZE TALEP ARTTI

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Körfez ülkelerinin savunma sanayii alanındaki yoğun ilgisinin kendilerinin de dikkatini çektiğini belirtti. Nacar, şunları kaydetti: "Kısa zaman önce araçlarımızı Birleşik Arap Emirliği'nde (BAE) sergiledik. Şimdi Suudi Arabistan'a götüreceğiz. Körfez'den araçlarımızı o bölgelere götürüp test yapma talepleri oluştu. Bu teklifleri değerlendiriyoruz. Şu anda tamamen ihracata yoğunlaşmış durumdayız. Körfez ve Orta Asya ile yoğun temas içerisindeyiz. Bizim fuar boyunca neredeyse her yarım saatte bir heyet kabullerimiz oluyor. Başta Suudi Arabistan, BAE, Katar gibi ülkeler çok ilgi gösteriyor. Özellikle Barkan aracımızın TSK envanterine girmesi de müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor."

SAVUNMADA CİDDİ MESAFE ALDIK

Körfez ülkeleriyle olan yakın temasları değerlendiren eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli kararlı duruşuyla ilişkiler bu noktaya geldi. Bundan sonra artan bir tempoda her iki bölge ülkeleri için ilişkilerimizin gelişeceğine ve çok yararlı işler yapılacağına inanıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz ortamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma sanayii özelinde bizim kamu, özel ve vakıf şirketlerimiz çok önemli yollar kat etti. Biz yaptığımız çalışmalar sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda dostlarımız, kardeşlerimiz ve müttefik olduğumuz ülkeler için de geçerli" dedi.