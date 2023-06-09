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09 Haziran 2023 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 17:08:00

World of the Hair: Saç ekiminde hedef doğal görünüm

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İstanbul'da hizmet veren saç ekim merkezi World of the Hair, alanında uyguladığı yeni trendler ve teknolojilerle adından söz ettiriyor. Merkezdeki uzmanlar, saç ekiminde geleneksel yaklaşımları yeniden şekillendirerek estetik ve doğal sonuçları hedefliyor.

Saç ekimi tekniklerindeki ilerlemeleri yakından takip eden ve yeni trendlerin öncüsü olarak adından söz ettiren World of the Hair, son teknoloji robotik sistemleri kullanarak hassas bir ekim süreci gerçekleştiriyor. Bu sayede hastalar, istedikleri saç çizgisini, yoğunluğunu ve şeklini elde edebiliyor.

YENİ BİR SEÇENEK: RENKLİ SAÇ EKTİRMEK

Yeni trendler ve teknolojilerle en doğal ve en estetik sonucu hedefleyen World of the Hair'in saç ekimi trendlerinde renkli saçlar da önemli bir rol oynuyor. Pastel tonlar, gökkuşağı renkleri ve hatta metalik tonların da saç ekimi alanında popüler hale geldiğini belirten uzmanlar, bu trendin kişisel ifade ve benzersiz tarz arayanlar için yeni bir seçenek olduğunu söylüyor.

DHI İLE DAHA HIZLI İYİLEŞME

World of the Hair'in en çok tercih edilen uygulamalarının başında "Direct Hair Implantation" (DHI) adı verilen yöntem geliyor. Saç köklerine iğne kullanımının minimize edildiği bu yöntem, daha hızlı iyileşme süreci ve minimal izlerle saç ektirmek isteyenlere konforlu bir deneyim sağlıyor. Sağlık ve güvenlik konusunda da hassasiyet gösteren saç ekim kliniğinde sterilizasyon ve hijyen standartları en üst düzeyde tutularak hastaların güvenliği sağlanıyor. Ayrıca deneyimli bir ekiple kaliteli hizmet sunmaya odaklanılıyor.

Etiketler : istanbul saç ekim world of the hair
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