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19 Mayıs 2023 Cuma 14:13:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:13:00

Volkswagen Rusya'daki varlıklarını sattı

Kaynak: AA

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Rusya'daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi.

Volkswagen'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

Şirkete ait Kaluga'da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

Etiketler : Volkswagen İnterfaks Avilon
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