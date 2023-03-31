Uzmanlar sahte altına karşı uyarıyor

Altın, yatırımcının gözdesi. Ancak altın sahteciliği, yatırımcıyı temkinli olmaya zorluyor.

Kimi zaman kuyumcular bile sahte altını anlamakta zorlanıyor. Kuyumcular, imitasyon ürünler kadar düşük ayarlı altına karşı da uyarıyor.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı: Biz bile anlamakta zorlanıyoruz

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "22 ayar olması lazım ama 22 ayarı vatandaş anlayamaz. Sahte üründe ve düşük ayarlı üründe biz bile kuyumcular olarak bile zaman zaman anlayamadığımız oluyor" dedi.

Sahteciliğe karşı öncelikle güvenilir yerlerden sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi ve mutlaka belge, fatura alınması gerekiyor.

SAHTECİLİĞE KARŞI SERTİFİKALAR KONTROL EDİLİYOR

Altın alırken ilk olarak Kuyumcular Odası'nca belirlenen fiyat listesine bakılmalı. Eğer alınacak altın bu listeden çok daha aşağı bir fiyattan veriliyorsa şüphelenilmesi gerektiği aktarılıyor.

İzmir Kuyumcular Odası Gemoloji Laboratuvarı ile sahteciliğe karşı mücadele ediyor.

Merkezde uzmanlar altın, pırlanta gibi tüm değerli takıları inceliyor, sertifikalara uygun olup olmadığını kontrol ediyor.