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24 Eylül 2022 Cumartesi 16:07:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 16:07:00

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörü Almanya'ya çıkartma yapacak

Kaynak: AA

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Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 30 Türk firması, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen organizasyon çerçevesinde WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Türk şirketlerinin de bulunduğu 121 kişilik heyet, küresel rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen firmalarının, çeşitli ülkelerin enerji ve sanayi bakanları ile diğer üst düzey kamu yetkililerinin katıldığı etkinlikte, Anadolu'nun rüzgar enerjisindeki potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtacak.

Rüzgar teknolojisi alanındaki ürünlerini sergileyecek firmalar, yeni iş bağlantıları kuracak ve mevcut bağlantılarını güçlendirecek. 26-30 Eylül tarihlerini kapsayan fuar kapsamında düzenlenen ikinci etkinlik olan "H2 Expo Hidrojen Fuarı ve Kongresi"nde de gelecekte rüzgar enerjisiyle entegre olacak hidrojen üretim, depolama ve taşıma teknolojileri tartışılırken aynı zamanda yenilenebilir enerji açısından zengin Türkiye'nin hidrojen alanındaki imalat ve üretim potansiyeli anlatılacak.

TÜREB tarafından oluşturulan ve üst düzey kamu ve özel sektör katılımcılarından oluşan heyet Almanya'daki toplantı ve teknik gezilerde, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki mevcut durumunu, sektörde önde gelen ülkelerin uygulamaları ve teknolojik yeniliklerle kıyaslama imkanı ve tanıtım fırsatını bulacak.

TÜRK FİRMALARINDAN REKOR KATILIM

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, programa ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, iki yıldır dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını sonrasında gerçekleştirilen WindEnergy Hamburg etkinliğine Türkiye ve dünyadan katılan firma sayısının rekor düzeyde olduğunu söyledi.

Türk firmalarının bu büyüklükteki etkinliklere katılmalarının, ürünlerini, potansiyellerini ve planlarını göstermelerinin uzun vadede sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erden, "Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci rüzgar enerjisi fuarı WindEnergy Hamburg, Amerika ve Avrupa'dan gelen yatırımcılar açısından oldukça önemli bir toplantı. Katma değer üreten ve önemli projeleri üstlenen Türk rüzgar sektörü yetkilileri salgın sonrası kendini tanıtacak fırsatı bu büyük etkinlikte yakalamış olacak. Aynı zamanda doğal gaz krizi neticesinde hidrojen üretimi için görülen büyük ilgiye karşılık ülkemizin bu alandaki potansiyelini anlatmış olacağız. Biz de Türk firmalarının bu etkinlikten memnun olarak ayrılmasını istiyoruz. Bu etkinlik ayrıca, Türkiye'nin rüzgar enerjisi üretim merkezi ve depolama, hidrojen gibi yeni teknolojilerin imalat üssü olması yönündeki isteğinin gösterilmesi açısından önemli." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN RÜZGAR ENERJİSİ PROFİLİ

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü Haziran sonu itibariyle 11 bin 641 megavata ulaştı. Rüzgar enerjisinde 2012'de 2 bin 355 megavat olan kurulu gücün yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı geçmesiyle bu alanda bir eşik de aşılmış oldu.

TÜREB'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de 3 global kanat üreticisinin 4 fabrikası, 7 türbin kule üreticisi ve çeşitli türbin aksamlarını üreten 100'ün üzerinde yan sanayici bulunuyor. Aynı zamanda, Türkiye'deki rüzgar sanayinde 20 bin kişinin üzerinde doğrudan istihdam sağlanıyor.

Etiketler : rüzgar enerjisi türeb ekonomi
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