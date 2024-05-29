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29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:31:00

Türkiye'nin kasasında ne kadar altın var?

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Türkiye'nin altın rezervleri artıyor. 2024 yılının ilk 4 ayında rezervler 781 ton seviyesine çıktı.

IMF tarafından derlenen verilere göre Türkiye'nin altın rezervleri Ocak ayında 12 ton, Şubat ayında 17.95 ton, Mart ayında 10.03 ton ve Nisan ayında 15.58 ton artış gösterdi.

4 AYDA 55 TON ALTIN EKLENDİ

Böylece 2024 yılının ilk 4 ayında altın rezervleri 55 ton 564 kilogram artarak 781 ton 957 kilogram seviyesine çıkmış oldu. Türkiye'nin altın rezervi 2022 yılı sonunda 542 ton, 2023 yılı sonunda ise 726 ton seviyesindeydi.

Etiketler : altın rezerv türkiye
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