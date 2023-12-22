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22 Aralık 2023 Cuma 11:31:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 11:31:00

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaldı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Etiketler : alparslan bayraktar enerji dışa bağımlılık
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