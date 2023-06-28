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28 Haziran 2023 Çarşamba 08:46:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 08:46:00

Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle! 19 yeni kuru yük limanı geliyor

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BM Kuru Limanlar Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda onaylandı. Anlaşma kapsamında denize kıyısı olmayan 19 merkez kuru limana dönüştürülecek. Türkiye'de kuru liman listesinde yer alan iller de belli oldu.

Türkiye, uluslararası ticarette, ulaştırma ve lojistikte oyun kurucu olmak için yeni bir adım daha attı. BM Kuru Limanlar Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda onaylandı. Anlaşma kapsamında denize kıyısı olmayan 19 merkez gemiye yükleme ve boşaltma işlemleri dışında her türlü işlemin yapıldığı kuru limana dönüştürülecek.

EN KISA SÜREDE ONAYLANACAK

TBMM Dışişleri Komisyonu son toplantısında BM'nin Uluslararası Kuru Limanlar Sözleşmesini kabul etti. Bu kapsamda Türkiye'de 19 yerde kuru liman kurulabilecek. Sözleşme bayram sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda ele alınıp hayata geçirilecek.

LOJİSTİK MERKEZ

Kuru limanlar, kapasitesi yetersiz hale gelen limanların yükünü alacak. Bunun da ötesinde Avrupa ile Asya-Pasifik, Çin arasındaki ticarette Türkiye'yi merkez haline getirecek. Asya-Pasifik ve özellikle Çin'den çıkan yük trenleri (orta koridor) Türkiye'deki kuru limanlarda boşaltım, depolama işlemleri yapacak. Türkiye enerjiden sonra lojistiğin de merkezi haline gelecek. Sabah'ın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, kuru limanların kıyı liman genişletmesinin artık mümkün olmadığı yerler ile yoğun nüfuslu sanayileşmiş ve ekolojik açıdan tehlikede olan bölgelerde uzun vadeli kapasite ihtiyacını çözme amaçlı çağdaş bir planlama olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN AVRUPA'YA

Serim, "Lojistik merkezlerimizin kuru liman statüsüyle sınıflandırılması, önümüzdeki dönemde etkinliklerini artıracak. Çin üzerinden ülkemize gelecek yük trenlerinin transit geçişlerinin yanı sıra yük boşaltma alanları olarak da buralar kullanılabilecek" dedi.

İŞTE O İLLER

Uluslararası Kuru Liman Anlaşması'nda, Türkiye'den kuru liman listesinde yer alan limanlar, Samsun-Gelemen, Kayseri- Boğazköprü, Balıkesir- Gökköy, İstanbul-Halkalı, Denizli-Kaklık, Konya-Kayacık, Mardin, Sivas, Uşak, Yeşilbayır İstanbul, Ankara- Kazan, Bilecik- Bozüyük, Habur, Hasanbey-Eskişehir, Kars, Köseköy- İzmit, Palandöken- Erzurum, Türkoğlu-Kahramanmaraş, Yenice- Mersin olarak sıralanıyor.

HANGİ ÜLKELER TARAF

SÖZLEŞMEYE taraf ülkeler arasında Çin ve Azerbaycan başta olmak üzere Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Tayland, Türkmenistan ve Vietnam bulunuyor.

Etiketler : TBMM Dışişleri Komisyonu Uluslararası Kuru Liman Anlaşması Asya-Pasifik
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