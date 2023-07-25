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25 Temmuz 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 12:15:00

Türkiye'de geçen yıl 69 bin 211 kitap yayımlandı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde geçen yıl 69 bin 211 kitap yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini (ISBN) açıkladı.

Buna göre, gazete ve dergi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9'u dergilerden oluştu.

Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde yüzde 8,3 azaldı. Ülkede 2022'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olarak hesaplandı, bunun yüzde 95,4'ünü gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 28,1'i haftada 2-6 gün arası, yüzde 25,8'i haftalık, yüzde 19,7'si aylık, dergilerin ise yüzde 21,3'ü 3 aylık, yüzde 20,9'u aylık, yüzde 17,2'si 6 aylık olarak yayımlandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,2'sini günlük, yüzde 7,9'unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,6'sını haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin yıllık tirajının ise yüzde 64,8'ini aylık, yüzde 12,1'ini üç aylık, yüzde 10,3'ünü 2 aylık, yüzde 4,8'ini haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan dergilerin yüzde 17,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 14'ü akademik, yüzde 8,6'sı edebiyat/tarih içerikli olurken gazetelerin yüzde 90,8'i siyasi/haber/güncel, yüzde 2,1'i yerel yönetim, yüzde 1,6'sı sektörel/mesleki içerikli yayımlandı.

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2022 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 56,1 artarak 956 milyon 63 bin 833 lira oldu.

YAYIMLANAN MATERYALLERİN YÜZDE 24,2'Sİ EĞİTİM KONULU

Yayımlanan materyallerin sayısı 2022 yılında 2021'e göre yüzde 4,1 azalarak 83 bin 653 oldu. Yayıncılar tarafından 2022 yılında 69 bin 211 kitap, 377 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 246 web tabanlı elektronik kitap, 559 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 260 diğer olmak üzere toplam 83 bin 653 materyal için ISBN alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,3 azalarak 380 milyon 269 bin 402 oldu.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde, materyallerin yüzde 24,2'si eğitim, yüzde 19,9'u yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 20,7'si akademik, yüzde 15,7'si yetişkin kültür, yüzde 14'ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'ü ise inanç konulu yayımlandı.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu türkiye kitap
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