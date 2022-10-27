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27 Ekim 2022 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 17:19:00

Türkiye'de 19. yılını dolduran BES son 10 yılda 17 kat büyüdü

Kaynak: AA

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "BES'te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor. 5 ve 10 yıllık dönemlere bakıldığında, emeklilik yatırım fonlarının ortalama getirisi, TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha yüksek." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 19. yılını dolduran Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2012 yılından bu yana fon büyüklüğünü 17 kat, katılımcı sayısını 4,5 kattan fazla artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye'de 19 yılı geride bırakan BES'in uzun vadeli yatırım enstrümanları arasında öne çıktığını belirterek, "Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES, enflasyonun üzerinde getiri imkânı sağlayarak bunun da ötesine geçmeyi başardı.

Uzun vadede tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştü. 2003 yılında hayata geçirilen BES, 2012 yılında yaklaşık 21 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmıştı. Son 10 yılda bunu 17 kattan fazla artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"BES ülkemizde, dünyada benzeri olmayan teşviklerle geleneksel tasarruf araçlarından ayrışıyor" diyen Benli, her türlü risk profiline uygun fonun bulunduğu sistemde kısa vadeli yatırım tercihlerinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenebildiğini ancak sistemin doğası gereği, orta ve uzun vadede kazanım sağladığını aktardı.

Benli, sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğunu ve birikimlerini ciddi anlamda büyüttüğünü ifade ederek, "BES'te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor. 5 ve 10 yıllık dönemlere bakıldığında, emeklilik yatırım fonlarının ortalama getirisi, TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

TSB'nin ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, sigortalılar lehine ürünler geliştirmek ve bunların kullanımlarını yaygınlaştırmak için çalıştığını hatırlatan Benli, vatandaşların BES'e teveccühü sayesinde TSB'nin bu amaçlara layıkıyla hizmet edebildiğini vurguladı.

"DEVLETİMİZ, POLİTİKA BELGELERİNDE VE EKONOMİ PAKETLERİNDE MUTLAKA BES'E YER AYIRIYOR"

Sistemin 2023 hedeflerini de hatırlatan Benli, BES'in devletin destekleriyle gelişimini kesintisiz sürdürdüğüne işaret etti.

Benli, şunları kaydetti:

"Düzenleyici otoritemiz SEDDK, BES için gerekli tüm adımları özveriyle atıyor. Devletimiz, politika belgelerinde ve ekonomi paketlerinde mutlaka BES'e yer ayırıyor. Fon tutarındaki ve artan katılımcı sayısındaki istikrarın sürdürülebilmesi için 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda BES'e yer verilmesi önemli bir aşamadır. Burada, finansman ihtiyacı doğan katılımcıların sistemden ayrılmak yerine, avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'nin BES'i yeni teşviklerle desteklemeye devam edeceklerini müjdelemesi çok kıymetliydi. Tüm bu yoğun çalışmalar sayesinde 2023 yılı sonunda 17 milyon katılımcı ve 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Sistemde hayata geçirilecek diğer düzenlemelerin ise konut ve çeyiz hesapları alternatifleri, kısmi çekiş hakkı ile katılımcıların finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve birikimlerinin temlik edilmesine olanak sağlanması ve tek seferde yatırılacak katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri olarak hesaba dâhil edilmesi olduğunu belirten Benli, bu düzenlemelerin vatandaşın ilgisini daha da artıracağını ve sistemin daha da güçleneceğini anlattı.

24 Ekim itibarıyla toplam katılımcı sayısının 14 milyonu geçtiğini, toplam fon büyüklüğünün ise devlet katkısı dâhil 367 milyar Türk lirasını aştığını açıklayan Benli, BES ve OKS'ye katılımcıların ödediği katkı payının ise 14 Ekim'deki Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 130 milyar Türk lirasının üzerine çıktığını bildirdi.

Atilla Benli, bu rakamların 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında BES'in başarı tablosunun daha doğru anlaşılacağını ifade ederek, "2012 yılında yaklaşık 21 milyar lira olan fon büyüklüğümüz bugün yaklaşık 17 kat artarak 367 milyarı geçti. Yine aynı yıl katılımcı sayımız 3,13 milyonken şimdi bu sayıyı 4,5 kattan fazla artırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Benli, yüzde 30 devlet katkısı, 18 yaş altı BES, vakıf ve sandıklardan BES'e aktarım, birikimlerin kısmen çekilmesi ve temlik edilmesine yönelik getirilen düzenlemelerle gelişimi sürekli desteklenen sistemin, büyük bir başarı hikâyesi olduğunu bildirdi.

Başarılı performansıyla katılımcıların yüzünü güldüren BES'in finans sisteminin en etkili araçlarından biri olduğunu aktaran Benli, "Bu hikâyeyi, devlet, millet ve sigorta sektörü olarak beraber yazdık. Her geçen gün güçlenen Bireysel Emeklilik Sistemi'mizle gurur duyuyoruz. Sistemin vatandaşlarımıza, milletimize ve devletimize kazandıracağı nice yaşları olsun." yorumunu yaptı.

Etiketler : türkiye sigorta birliği atilla benli bes emeklilik bireysel emeklilik sistemi
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