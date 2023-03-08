VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: 2 terörist öldürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
Hikayemizle kalplere girdik
Köpeğimi kimse korkutamaz
Birbirimize ihtiyacımız var
GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da
Nemrut yıkılmadı
Deprem sonrası renk değişimi
İş yerini aşevine çevirdi
WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
Yaralar sarılıyor
Özlemi dinmiyor
Hastanede moral ziyareti
Çocuklar için bağış çağrısı
Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma
Artık o bir korist
Hayat devam ediyor
Arıca, yönetmen koltuğunda
Afetzedelere kira desteği
Usta isimlere onur ödülü
Oscar'a kardeşi gidecek diye üzgün
Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması
"Sıvılaşma vasfı olan tarım arazisinden, faydan uzak duracağız"
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
08 Mart 2023 Çarşamba 10:20:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 10:20:00

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

Etiketler : derya yanık türkiye aile destek programı ödeme

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX