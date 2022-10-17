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Türkiye 9 ayda 8,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç etti
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17 Ekim 2022 Pazartesi 11:29:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 11:29:00

Türkiye 9 ayda 8,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç etti

Kaynak: AA

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Güney Kore, İspanya, Çin, Japonya, Tayvan, ABD ve İtalya'ya 1136 ton deniz salyangozu satıldı.

Türkiye'den Ocak-Eylül 2022 döneminde 7 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 8 milyon 627 bin 20 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 9 ayda 1136 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Söz konusu dış satımdan 8 milyon 627 bin 20 dolar kazanç sağlandı.

Güney Kore, İspanya, Çin, Japonya, Tayvan, ABD ve İtalya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 5 milyon 16 bin 479, İspanya'ya 1 milyon 347 bin 386, Çin'e 860 bin 690, Japonya'ya 656 bin 562, Tayvan'a 546 bin 652, ABD'ye 152 bin 270 ve İtalya'ya 46 bin 981 dolarlık ihracat yapıldı.

Karadeniz'den 5 ülkeye ihracat

Karadeniz'den 9 ayda 5 ülkeye (Güney Kore, Çin, Tayvan, Japonya ve ABD) 5 milyon 712 bin 218 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi, böylelikle Türkiye'nin ihracatının değer bazında yaklaşık yüzde 66'sı Karadeniz'den gerçekleştirilmiş oldu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de tüketilmeyen deniz salyangozunun ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan bir ihracat kalemi olduğunu söyledi.

Deniz salyangozu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, Karadeniz'in, deniz salyangozu için uygun yaşam koşulları sağladığını ifade etti.

Etiketler : Türkiye salyangoz Saffet Kalyoncu
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