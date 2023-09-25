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25 Eylül 2023 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 15:04:00

Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu'nun görevi sona erdi

Kaynak: AA

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Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu'nun görevi sona erdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." denildi.

Etiketler : turkcell genel müdür bülent aksu
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