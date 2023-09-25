Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu'nun görevi sona erdi
Kaynak: AA
Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu'nun görevi sona erdi.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." denildi.
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