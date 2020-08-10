Trump'ın kararı sonrası hisseler coştu

ABD hisse senetleri, haftanın ilk işlem gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftasonu koronavirüs pandemisinden dolayı işini kaybedenlere yönelik işsizlik sigortası imkanının süresini uzatmasının ardından yükseldi. Hisseler bu yükselişle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Gösterge Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi yükselişini yedinci güne taşıdı ve pandeminin küresel piyasalarda sert satışlara neden olması önce Şubat ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Yeniden yatırımı yapılan temettüleri içermeyen S&P 500 Toplam Getiri Endeksi, Şubat zirvesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sadece fiyat içeren versiyon ise rekorun sadece yüzde 1 uzağında.

E*Trade Financial ticaret ve yatırım ürünleri idari direktörü Chris Larkin, "Piyasalar haftaya, S&P 500 Endeksi'nin rekor zirveye oldukça yakın olması ile birlikte kararsız ve riskli bir pozisyonda giriyor," dedi ve "Psikolojik olarak önem arz eden bu seviyenin aşılıp aşılamaması, piyasanın ticaret gerilimlerini ve Washington'daki entrikaları doğal karşılayıp karşılamamasına bağlı" şeklinde görüş bildirdi.

Sanayi, enerji ve iletişim hizmetleri sektörleri, S&P 'de en fazla kazandıran sektörler oldu. Twitter Inc. hisseleri, Dow Jones'un haberinde şirketin TikTok ile birleşme konusunda görüşmelerde bulunduğunun kaydedilmesinin ardından yükseldi. Casino hisseleri, Çin'in Macau'ya gideceklere turist vizesi vermeye başlamayı planladığını duyurmasının ardından değer kazandı.

S&P 500 Endeksi New York saati ile 09:47'de yüzde 0.2 yukarıda 3,359 puan seviyelerindeydi be yaklaşık altı ayın en yükseğine çıktı. Endeks Şubat ayında 3,386 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanmıştı.

Dow Jones Endeksi yüzde 0.6 yükselerek 27,585.57 ile beş ayı aşkın sürenin zirvesine ulaştı ve yükselişini yedinci güne taşıdı.

Nasdaq Bileşik Endeksi ise fazla değişmeyerek 11,016.07 puanda kaldı.