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26 Haziran 2019 09:46 | Çarşamba

TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim isim sonuç listesi! TOKİ İstanbul kura sonuçları sizlerle!

TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim isim sonuç listesi heyecanla araştırılıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesi kapsamında hayata geçirilen 2,338 adet konut bugün sahiplerini bulacak. Projede 21 ve 3-1 daire seçenekleri yer alıyor. TOKİ Kayabaşı'nda yer alan dairelerin büyüklükleri 85 metrekareden ballıyor 128 metrekareye kadar yükseliyor. Projede yer alan 21'lerin fiyatları 238 bin TL'den 31'lerin fiyatları 399 bin TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekişi hakkında tüm detaylar sizlerle...

TOKİ Kayabaşı kura çekilişi  isim isim sonuç listesi araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. TOKİ Kayabaşı 2019 projesinde satışa sunulan  2+1 dairelerin fiyatları 238 bin TL'den,  3+1 dairelerin fiyatları 399 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede aylık 793,33 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabiliyor. Projede 2+1 ve 3+-1 daire seçenekleri yer alıyor. TOKİ Kayabaşı'nda yer alan dairelerin büyüklükleri 85 metrekareden ballıyor 128 metrekareye kadar yükseliyor. TOKİ Kayabaşı kura çekilişi  hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.... 

TOKİ KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ  İSİM İSİM SONUÇ LİSTESİ!
TOKİ Kayabaşı kura çekilişi  isim isim sonuç listesi henüz açıklanmadı. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonucunda TOKİ Kayabaşı kura çekilişi  isim isim sonuç listesi haberimizin içerisine eklenecektir.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.  

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar. 

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. 

OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ :
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 

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