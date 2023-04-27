"TNIS 2023", Afrikalı ve Türk yatırımcıları İstanbul'da buluşturacak
Kaynak: AA
Türkiye-Nijerya Yatırım ve İş birliği Zirvesi & B2B Etkinliği (TNIS 2023), Afrikalı ve Türk yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirecek.
Türkiye'nin, Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarından Nijerya, büyüyen ekonomisi Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) lider ülkesi olması ve 200 milyona yaklaşan nüfusuyla Afrika'nın ekonomik olarak en büyük pazarları arasında yer alıyor.
2-3 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan TNIS 2023 etkinliği, Federal hükümetin tüm yetkilileri ile Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı'nı ağırlayacak. Zirveye, Nijerya devlet kurumları ve iş insanlarından 50 kişilik bir heyet katılacak.
Zirvenin temaları tarım, akıllı tarım teknolojileri, enerji, maden, petrol ve gaz, altyapı ve lojistik olarak belirlendi.
Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birliklere zirvenin duyurusu yapıldı.
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