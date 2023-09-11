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11 Eylül 2023 Pazartesi 09:26:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 09:26:00

Ticaret Bakanı Bolat, Öncüpınar'da ele geçirildiğini duyurdu: Değeri tam 25 milyon TL

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Ticaret Bakanı Bolat, "Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." dedi.

Etiketler : ömer bolat öncüpınar gümrük kapısı operasyon
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