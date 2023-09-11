Ticaret Bakanı Bolat, Öncüpınar'da ele geçirildiğini duyurdu: Değeri tam 25 milyon TL
Ticaret Bakanı Bolat, "Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." dedi.
*Ticaret Bakanlığı Olarak Kaçakçılara Göz Açtırmıyoruz*— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 11, 2023
Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor.... pic.twitter.com/cKlDvVIVbc
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