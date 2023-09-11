Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." dedi.

*Ticaret Bakanlığı Olarak Kaçakçılara Göz Açtırmıyoruz*



Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor.... pic.twitter.com/cKlDvVIVbc — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 11, 2023