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09 Mart 2024 Cumartesi 14:26:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 14:26:00

Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla, ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntıladı.

Türkiye'nin kredi notunun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabıyla, ihracatın artırılıp ithalatın azaltılması ve cari açığın düşürülmesi hedefine her geçen gün daha da yaklaştıklarını belirten Bolat, "Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : ömer bolat kredi notu ekonomi
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