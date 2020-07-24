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24 Temmuz 2020 Cuma 15:46:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:46:00

THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirim kampanyası devam ediyor

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Türk Hava Yollarının (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik indirimli seyahat kampanyasından bugüne kadar 155 bin kişi yararlandı.

Dünyanın dört bir yanında görevli sağlık çalışanlarının THY'nin internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat etme fırsatı sunan kampanya sürüyor.

Kampanyaya, 8 Haziran'dan bu yana 155 bin sağlık çalışanı kaydolurken bunların yüzde 69'unun Türkiye'den, yüzde 31'inin ise yurt dışından olduğu öğrenildi.

Kampanyaya yurt dışında en fazla ilgi gösteren ülkeler Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa olarak sıralandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz yüzde 40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler." ifadelerini kulandı.

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