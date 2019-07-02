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02 Temmuz 2019 10:28 | Salı

Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz kira artışı 2019

Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm kiracılar ve ev sahipleri tarafından merak ediliyor. Temmuz kira artışı 2019 oranları heyecanla bekleniyor. Tüm gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren TEFE TÜFE oranları kira hesaplamalarında büyük önem teşkil ediyor. Gayrimenkul kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılabileceği yarın belli olacak. Temmuz ayında kiracılara yapılacak olan zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre belirlenecek. TÜFE'ye göre kira artışı hesaplaması Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. Peki, Temmuz 2019 kira artışı ne kadar olacak? İşte kira zam hesaplaması hakkında tüm merak edilenler...

Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz kira artışı 2019 araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Temmuz ayında gayrimenkul kira sözleşmesi yenilenecek olan tüm kiracılar ne kadar zam olacağını merak ediyorlar.  Kiracının kirasına yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Temmuz ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranları üzerinden yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe alındı. Peki, Temmuz ayı kira hesaplaması ve kira zam oranları nasıl olacak? Temmuz 2019 kira artış oranı hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler... 

Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir?

TEMMUZ 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Temmuz 2019 kira artış oranı yarın belli olacak. Kira artışı hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın  3'ünde saat 10:00'da açıklanıyor. 

TEMMUZ KİRA ARTIŞI 2019 
Temmuz kira artışı 2019 oranları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

HAZİRAN 2019 KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?
Kiracılara ne kadar zam yapılacağı belli oldu. 

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ 
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: yüzde 19.91
Zam bedeli: 198 lira
Zamlı kira bedeli: 1.199 TL 

KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE YAPILIYOR?
Kira artışlarında yılbaşında yapılan düzenleme kapsamında zam oranlarının belirlenmesinde Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yerine 12 aylık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ortalaması zorunluluğu getirildi. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, TÜFE'de 12 aylık ortalamaya göre yüzde 19.39 arttı. Bu oran, Haziran ayında ev sahiplerinin yıllık kira artışında dikkate alacağı azami oran olacak.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?
Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

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