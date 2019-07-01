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01 Temmuz 2019 16:59 | Pazartesi

Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir?

Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Haziran ayında açıklanacak olan enflasyon oranları büyük ilgi görüyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını beklediklerini açıkladılar. AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Enflasyon Haziran 2019 oranları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını beklediklerini açıkladılar. Haziran ayında açıklanacak olan enflasyon rakamları yoğun olarak araştırılıyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 15,25 olarak belirlendi. Enflasyon Haziran 2019 oranları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Enflasyon Haziran 2019 beklentisi...

ENFLASYON HAZİRAN 2019 ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Enflasyon Haziran 2019 oranları 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. 

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Enflasyon mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 artış göstermişti.

2019 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,58 ile ev eşyası oldu

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