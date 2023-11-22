VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek yeni reform paketini açıkladı! Döviz girişi artacak
ABD, Irak'ta 3 Haşdi Şabi üyesini öldürdü
Borsa güne 8.054,80 puandan başladı
Petrol fiyatları yön arayışında... 82 dolar oldu
Özbekistan ile Çin arasında stratejik diyalog toplantısı
Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi
22 Kasım 2023 Çarşamba 09:23:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 09:23:00

TCMB'nin faiz kararı yarın belli olacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltmişti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Etiketler : tcmb faiz karar
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX