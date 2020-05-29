  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
29 Mayıs 2020 Cuma 12:23:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 12:23:00

TAV havalimanlarında hazırlıkları tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Koronavirüse karşı alınan önlemleri tamamlayan TAV Havalimanları, Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında 4 Haziran'da yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya Gazipaşa ve Antalya havalimanlarında koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi. Terminal genelinde sık kullanılan alanlar, x-ray cihazları ve yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Görevlerine uygun olarak tüm çalışanlara eğitim verildi. Tüm havalimanları maskeyle ve gerekli durumlarda siperlik, eldiven ya da uygun kıyafetlerle hizmet verecek. İlk aşamada havalimanlarına yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek ve tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak.

"Yolcularımızın her aşamada en yüksek standartta hizmet almasını sağlayabileceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, tüm dünyada havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs pandemisine karşı bilim insanlarının, ulusal ve uluslararası otoritelerin önerdiği önlemleri tam olarak aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte önceliğimiz yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak oldu. Uçuş kısıtları nedeniyle mart ayından bu yana havalimanlarımız ticari yolcu trafiğine kapandı. Kargo ve vatandaşlarımızı ülkeye geri getiren uçuşlara gerekli önlemleri alarak hizmet vermeye devam ettik. Haziran başında önce iç hatlar ardından da dış hatlar uçuşlarının kademeli olarak başlamasını bekliyoruz. Terminallerimizde, pandemi sertifikasyonu kapsamında öngörülen tedbirleri aldık.

Yurt dışında işlettiğimiz ve uçuşların açıldığı havalimanlarımızdaki deneyimi de kullanarak, yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışacağız. Güvenlikten yiyecek-içecek alanlarına, özel yolcu salonlarından yer hizmetlerine ve duty-free’ye kadar havalimanı değer zincirinin her halkasında yer aldığımız için, yolcularımızın her aşamada en yüksek standartta hizmet almasını sağlayabileceğiz. Türkiye’nin bu süreci başarıyla yönetmesini sağlayan Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Sağlık bakanlıklarımıza, DHMİ, SHGM ve havayollarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER