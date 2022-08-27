VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB duyurdu... Kosova ile Sırbistan arasından serbest seyahat anlaşması!
Çin gerilimin dozunu arttırıyor! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor
Macron, Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kaldı
"Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız"
"Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde haklarımız neyse sonuna kadar bunları koruyacağız"
Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Avrupa enerji krizinde kaya gazına yönelebilir
Sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Canlı fosili literatürüne girecek yeni tür "Sofular" adını alacak
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
ABD, Rusya'nın askeri hareketliliğini artırdığı Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor
"Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak gruptan çıkacağız"
Azerbaycan'dan ABD ve Fransa'ya büyükelçi tepkisi
Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı
Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretlerinde indirim
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlık: Beni Hasan
Milli denizaltı ile yeni tip denizaltılar, Türk donanmasının gücüne güç katacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e kamuoyu desteği düşüyor
Rusların Karadağ hükümetine ait resmi sitelere siber saldırı düzenlediği iddia edildi
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 16 milyon 513 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
MİT Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:35:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:35:00

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretlerinde indirim

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşımacıların, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişen indirimden faydalanarak taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) belgesine sahip olabileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, prosedürlerin kolaylaştırılması, birçok taşıma modunun bir arada kullanımının yaygınlaştırılması, yaşanan sorunlar ile Bakanlığa gelen talep ve öneriler göz önüne alınarak hazırlanan revize "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği"nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yönetmelikle TİO belgesi alım prosedürlerinin kolaylaştırıldığı ve mesleki yeterlilikle sermaye şartlarının da iyileştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşımacılarımız, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında indirimden faydalanarak TİO yetki belgesi sahibi olabileceklerdir. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı taşıma yetki belgesi
Şükran güzel poz veriyor

Şükran güzel poz veriyor
Gülşen haddini aştı! Bu kez İmam Hatiplileri hedef aldı

Gülşen haddini aştı! Bu kez İmam Hatiplileri hedef aldı
Sinemada engelsiz müzik buluşması

Sinemada engelsiz müzik buluşması
Setleri özledim

Setleri özledim
İranlı müzisyenle yeniden

İranlı müzisyenle yeniden
Rekor izlenme

Rekor izlenme
Romantik konser

Romantik konser
Sahil hattında gerginlik

Sahil hattında gerginlik
Gençler geleceğimiz

Gençler geleceğimiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes