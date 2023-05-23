VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlandı
"Eskiden Gabar'da teröristler varken şimdi petrol nereden çıkacak noktasına geldik"
BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir
ABD, Ay'ın navigasyon haritasını çıkarıyor
DSÖ: Küresel ekonomiler yeni salgınlara karşı eskisinden daha hazırlıklı değil
Almanya'daki Müslümanlar, terör örgütü PKK'nın camiye yönelik saldırısının aydınlatılmasını istiyor
23 Mayıs 2023 Salı 19:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 19:30:00

Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ramazan ayı için başlatılan ve sonrasında devam eden sabit fiyat uygulamasının büyük ilgi gördüğü ve Tarım Kredi Grubu'nun hem üreticilerin hem de tüketicilerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

Tarım Kredi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bolluk ve bereket ayı olan ramazan öncesinde vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan ve ramazan ayı boyunca devam eden, bu ayın bereketinin sürmesi için uzatılan sabit fiyat kampanyasının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Süt ve süt ürünleri kategorisinde ürün gruplarında yüzde 15'e, özellikle yağlı-yarım yağlı sütlerde yüzde 110'lara varan tonaj artışları olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peynir kategorisinde bazı taze beyaz peynirlerde bu artış oranı yüzde 90'ları buldu. Kaşar peyniri kategorisinde Tarım Kredi markalı kaşar peyniri başta olmak üzere satışlarımız yüzde 150'lerin üzerine çıktı. Kişisel bakım ürünleri kategorisinde tonaj artışımız yüzde 44'e yaklaştı. Kolonya, sıvı, katı sabun, krem gibi ürünlerde ise bu oran yüzde 90'lara ulaştı. Kağıt ürünleri kategorisinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt peçete gibi ürünlerde yüzde 22,4'lük tonaj artışı sağlandı. Kağıt havluda bu oran yüzde 90'ı buldu. Temizlik ürünleri kategorisinde yüzde 15'e yaklaşan tonaj artışı sağlanırken yumuşatıcı ve yüzey temizleyicilerde bu oran yüzde 60'ın üzerine çıktı. Tarım Kredi Grubu olarak hem üreticilerimizin hem de tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : tarım kredi sabit fiyat ekonomi
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Annelik provası

Annelik provası
İş toplantısı

İş toplantısı
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Klipten evlilik mesajı

Klipten evlilik mesajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX