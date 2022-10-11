VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor
Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor
MIKTA'dan uluslararası camiaya 'BM'nin insani yardım faaliyetlerine destek' çağrısı
'Tahıl Koridoru'ndan 304 gemi geçti, 6 milyon 900 bin ton tahıl taşındı
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Üyeleri Açıklandı!
Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: Enerjide yeni yol haritamızı yakında paylaşaca...
Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı
Dört büyüklerin sadece futbol şube borçları 21 milyar liraya dayandı
Yunanistan Türkiye için ne oranda bir tehdit unsuru oluşturabilir?
"Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek
"Köftede lezzet" rekabeti
Yunanistan savaş çıkaracak hamleyi yapmaya hazırlanıyor
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sizin için altın bir fırsat!
Bakan Soylu: Patlamada terör bağlantısı göremedik
'6'lı Masa'dan yeni formül!
Yunan rahat durmuyor!
HDP'li vekillerden ''darp tiyatrosu''
Zelenski'den Putin'e gözdağı
BM'den Rusya hamlesi! Sinirlioğlu duyurdu: Türkiye sunucu olacak
11 Ekim 2022 Salı 13:05:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 13:05:00

'Tahıl Koridoru'ndan 304 gemi geçti, 6 milyon 900 bin ton tahıl taşındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e çıktığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tona ulaştığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e ulaştığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tonu geçerek 7 milyon tona yaklaştığını belirten Kirişci, gübreye ilişkin de "Şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı, bekliyoruz ama şimdi stratejik noktalara saldırı var. O bizim için tabii ki büyük bir tehlike yani limanların güvende olmadığı bir ortamda Tahıl Koridoru ister istemez zarar görebilir." dedi.

Kirişci, şu an için olumsuz bir durumun olmadığını ve Tahıl Koridoru'nun çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Önce Kerç Köprüsü'nün vurulması, ardından Rusya'nın buna saldırılarla karşılık vermesiyle yükselen gerginliğin Tahıl Koridoru'nu etkilemesi durumunda birçok ülkenin zarar göreceğini vurgulayan Kirişci, "Sizce öyle bir ihtimal var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Olabilir, çünkü savaş bu. Biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor. Restleşmenin boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Küresel gıda fiyatları da bu süreçten etkilenebilir."

"Bizim açımızdan şimdilik bir risk yok"

Kirişci, Türkiye için bir riskin bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu "Bizim adımıza yok. Çünkü şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda. Bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Stoklarımız yeterli. Sanayicimiz malum ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini üreterek ihraç ediyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz, 'Dışarıdan ithal edip, ithal belgenizi gösterin, ondan sonra da üretiminizi yapın, sonra da ürettiğinizi ihraç edin.' diyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir risk yok ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var, bu durum herkesi endişelendirmeli." diye yanıtladı.

Şu an taraflar ve diğer aktörlerin aklıselimle hareket etmediklerini dile getiren Kirişci, herkesin barış için adım atması gerektiğini söyledi.

Gübre tedariki süreci

Gübre konusunda Türkiye'nin Rusya'dan deniz veya kara yoluyla tedarik şansı bulunup bulunmadığına ilişkin ise Kirişci, "Zaten gübreyle ilgili daha önce de konuştum, bir kısmı doğal gaza bağlı, doğal gazdan elde edilenler var. Önemli olan doğal gazın gidiyor olması, doğal gaz akışının sağlanması. Bizim şu an doğal gazla ilgili herhangi bir kesintimiz yok, akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var. Onlar doğal gazı elde edemedikleri için doğal olarak gübre sektörü konusunda da problemleri var." dedi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Gübre tedariki süreci doğal gaz
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Pop ile arabesk birleşti

Pop ile arabesk birleşti
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Eurovision'da hakkımız yendi

Eurovision'da hakkımız yendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX