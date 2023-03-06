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06 Mart 2023 Pazartesi 13:29:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 13:29:00

Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.

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Açıklamada, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşmasının yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, ''Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Etiketler : suudi arabistan kalkınma fonu tcmb mevduat yatırım

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