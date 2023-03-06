Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması... Bakan Nebati: Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz
Kaynak: AA
Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ile TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalanmasını değerlendirdi.
TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatıracak
Kararın önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:
"Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."
Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur.— Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) March 6, 2023
- Bakan Nebati: Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz
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