Şubat ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 12 milyar 79 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2022'de yüzde 71,4 iken geçen ay yüzde 60,7'ye geriledi.

İhracat, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 15,4 artışla 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-şubat döneminde yüzde 44,1 artışla 26 milyar 328 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2022 döneminde yüzde 67,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 59,1'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 7,9 azalarak 19 milyar 15 milyon dolardan 17 milyar 520 milyon dolara geriledi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,5 artarak 19 milyar 690 milyon dolardan 19 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubat ayında 2 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 azalarak 37 milyar 502 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,7 oldu.