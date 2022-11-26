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26 Kasım 2022 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 13:15:00

Su ürünleri desteklemesi için üreticiler 23 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek

Kaynak: AA

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Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler, 23 Aralık 2022'ye kadar başvuru yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteğiyle ilgili hususları kapsıyor.

Buna göre, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi için ürün desteklemesi kapsamındaki türler, alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) olarak belirlendi.

Destekleme almak isteyen yetiştiriciler, en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurarak istenen belgeleri teslim edecek.

Son müracaat tarihine kadar başvuruda bulunmuş yetiştiricilerin, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları, en geç 6 Ocak 2023'e kadar teslim edilebilecek.

Desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla destekleme ödemesi doğrudan yapılacak.

Destekleme ödemesi yapılan belgeler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından 5 yıl saklanacak.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 2023 yılına ayrılan ödenekten karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamayacak.

Öte yandan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, söz konusu destekten faydalanmak isteyen üreticiler, 30 Aralık'a kadar işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Etiketler : su ürünleri üretici tarım ve orman bakanlığı
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