Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Tarkan Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte alacağı zam16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık TÜFE'ye göre zam oranı 15,40. Bu toplu sözleşme ve enflasyona göre belirlenen zam. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın son aylarda yaptığı açıklamalar, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, bu tür zor dönemlerde çalışanlarımızı bütçe imkanlarını zorlayarak destekleyeceğiz cümlelerinden ben bugün muhtemeldir ki bir açıklama bekliyorum. Memur-Sen'in sözleşmeli personelle ilgili bir şöleni var bugün saat 2'de. Belki de sayın Cumhurbaşkanımız orada da açıklama ihtimalini de değerlendiriyorum.

Cumhurbaşkanımız geçen ocak ayında bu yetkisini kullandı. Memura, işçiye yüzde 2,5 ilave zam verildi. Onun yansıması 3,5 civarında olmuştu. Dolayısıyla bu dönemde yapılan açıklamalardan bu tercihini çalışanlardan yana kullanacağını görüyoruz. Zaten 3600 ek gösterge düzenlemesi, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik düzenlemesi, kadro, EYT düzenlemesi, geçici işçiler meselesi, asgari ücret artışı, bütün bu konularda emekçilerden yana oldu. Bütün bu emekten yana tercihler, bugün bence ilave zam konusunda da emekten yana büyük bir tercih ortaya koyacaktır.

SSK ve Bağ-Kur için en düşük emekli maaşı 3500 lira. Ama normalde memur emekli maaşının en düşüğü de 6067 lira.

Elbette seyyanen zam da masadadır. Ben özellikle kamu çalışanları açısından da bunun yapılmasının önemli bir tercih olacağını düşünüyorum. Yani bir miktarını seyyanen 1000 lira, 1500 lira gibi bir rakamı, diğeri de oransal zam vermek. Artış makas açılıyor, Türkiye şunu başarmıştı. En yüksek maaşla en düşük maaş arasındaki makas azalmıştı. Son dönemde oransal zamlar nedeniyle bu açıldı. Bu da bir tercih. Daha alt gelir grupları dediğimiz gelir gruplarına biraz daha fazla zam vermek önemli. Rakamları geçen dönemde ilk TRT Haber olarak açıklıyoruz.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 3500 liraya tamamlanıyor. Bu salgın döneminde, 2020'nin mart ayında ilk defa o dönem bir kanun çıkarılarak maaşı 1500'ün altında olanlar 1500'e tamamlandı. Daha sonra bu rakam 2500 liraya çıkarıldı, temmuzda da 3500 liraya çıkarıldı. Dolayısıyla bu 3500 rakamının bu oransal zamlarla bir bağlantısı yok, oraya tamamlanıyor. Oransal artmıyor, rakamsal olarak, 2500'ten 3500'e çıkarılmıştı, belki 4500, belki 5 bin olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Maaşı altında olanlara tamamlanıyor. Türkiye'de seyyanen zam çerçevesinde kamu memurlarına bugün emeklilere yapılacak refah payının diğer taraftan kamu işçileri için de beklenen bir şey olduğunu ifade edelim. Toplumun özellikle son dönemde çalışma hayatının çok önemli ve büyük sorunları çözülünce bu anlamda toplumsal beklentiler artıyor. Yani kamu işçileri mesela bazıları 1 Ocak'ta, 1 Şubat'ta toplu sözleşme dönemleri söz konusu olduğu için onların toplu sözleşme dönemlerine göre değişiyor zam dönemleri ama bir beklenti söz konusu. Ama en önemlisi seyyanen zam verilmesi daha en alt memurlar için de onların biraz üstünde olanlar için de önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Ücret yöntemleri çok farklı yöntemler var. Devlette daha önce de kullanılan. Böyle dönemlerde alt gelir grupları, örneğin asgari ücrete yüzde 55'e yakın bir zam verilince beklentiler arttı. Mesele şu, diğer ücret gelirlerinin de en alt gelir kadar artmamasından kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Asgari ücret yüzde 55 artıyor, asgari ücretin üzerinde alan ya da diğer ücretlilerde kendilerine bu kadar ücret verilmesini bekliyorlar. Dolayısıyla beklentiyi bir iyi yönetmek gerekiyor. İkincisi de orada eğer bunlar arasında da çok büyük farklılıklar söz konusu olursa zam politikalarında o da bir probleme neden olabiliyor. Çünkü ücretliler kendilerine asgari ücretin katı kadar aldığı ücrette değerlendiriyor. Örneği diyor ki ben bundan bir yıl önce bir buçuk asgari ücret alıyordum, şimdi asgari ücrete yaklaştım diyebiliyor. O yüzden ücret politikalarında gerçekten böyle dönemlerde alt gelir gruplarının ya da düşük olanların biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Onun yollarından biri de seyyanen zam vermek.

Yaptığımız hesaplamalarda geçen yıl yaklaşık olarak gelir ve damga vergisi avantajı 10 bin-10 bin 200 lira civarındaydı. Bu yıl o 17 bin küsur liraya çıktı. Yani 7200 liralık geçen yıla göre bir farklılık var. Ama orada şöyle bir şey var. Şimdi ocak zamları belli oldu. Ocak zamları maaşlara yansıtıldığında kişinin geliri de arttığı için gelir vergisinden doğan avantaj bir miktar daralıyor. Kümülatif matrah ilk dilim 70 bin liraya çıktı ama bugün diyelim ki 10 bin lira alan çalışanı varsayalım, bu yüzde 30 zam aldığında 13 bin lira olacak. Baktığımızda 7'nci ayda girerken 13 bin lira olunca 5'inci aydan sonra ikinci vergi dilimine girecek. Dolayısıyla o artışlar da aynı zamanda bugünden baktığımızda 7200 liralık geçen yıla göre daha avantajlı.

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